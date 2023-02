Wachstumsmarkt Cloud-Computing

Die Nachfrage ist also da. Entsprechend positiv sehen die Prognosen aus. Das US-Beratungsunternehmen Market and Markets rechnet bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate für Cloud-Computing in Höhe von 16 bis 17 Prozent. Die Marktforscher von Gartner gehen davon aus, dass die weltweiten Ausgaben der Endnutzer, also sowohl Privatanwender als auch Unternehmen, allein für öffentliche Cloud-Dienste bis 2023 um mehr als 20 Prozent steigen. Sie betrügen dann 591,8 Milliarden US-Dollar gegenüber 490,3 Milliarden US-Dollar in 2022.

Das Wachstum bezieht sich insbesondere auf drei essenzielle Servicemodelle des Cloud-Computing. Laut Experten dürfte sich das Marktsegment Platform as a Service (kurz PaaS) im Jahr 2023 um 23 Prozent vergrößern. Beim PaaS-Modell stellen Cloud-Anbieter ihren Kunden eine Entwicklungsumgebung und Tools für die Entwicklung eigener Anwendungen bereit. Mit einem Plus von 16,8 Prozent steht auch dem Bereich Software as a Service (SaaS) enormes Wachstum bevor. Hier lassen sich Softwareanwendungen über die Cloud nutzen, ohne dass sie zuvor auf einem lokalen Gerät installiert werden müssen. Auch der Markt für Infrastructure as a Service (IaaS) befindet sich auf Wachstumskurs: Die Nachfrage nach cloudbasierter IT-Infrastruktur von Serviceprovidern stieg laut Gartner im Jahr 2021 um satte 41,4 Prozent auf 90,9 Milliarden US-Dollar.

Und der Trend dürfte anhalten: Die jährliche Wachstumsrate zum Beispiel im Segment für cloudbasierte Datenmanagement-Services beziffern die Market-and-Markets-Analysten bis 2027 auf mehr als 30 Prozent. Das Marktvolumen dieses Segments betrug in 2022 rund 34 Milliarden US-Dollar. 2027 wird die Marke von 140 Milliarden US-Dollar vermutlich überschritten. In diesem Segment mischen große internationale Namen mit wie der amerikanische Technik-Konzern IBM, das deutsche Unternehmen SAP, die Amazon-Tochter AWS und der Software-as-a-Service-Anbieter Snowflake aus Kalifornien mit.

Cloudinfrastruktur Umsätze für Q3 in US-Dollar