Wird die Welt durch den Ukrainekrieg schneller CO2-neutral?

Die Auferstehung totgesagter Technologien

Diese jüngsten politischen Schritte hin zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit finden in einer veränderten Kultur statt: in einer Kultur, die sich zunehmend dem Kampf gegen den Klimawandel verschreibt. Wir verfolgen die Klimadebatte seit fast 14 Jahren. Der Unterschied zwischen 2008 und heute ist eklatant. Und er übertrifft die Erwartungen der meisten Menschen bei weitem.

Ob Elektroautos oder umweltfreundlicher Wasserstoff: Im Jahr 2008 schienen solche Technologien ferne Zukunftsmusik zu sein – unerreichbar für Jahrzehnte. Elektroautos galten als teuer und schwer, die Batterien als ineffizient; die Flotten würden die Stromnetze zu sehr belasten und der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur sei nahezu unmöglich. Einige Zeitschriftenartikel stimmten sogar den Abgesang auf die Technologie an. Ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2006 – Who Killed the Electric Car? – versuchte sich sogar an einem Nachruf auf die Branche. Doch die Pessimisten waren zu voreilig. Im Jahr 2011 folgte eine Fortsetzung: Revenge of the Electric Car. Diese neue Doku folgte Elon Musk bei seinem Versuch, den Tesla Roadster auf den Markt zu bringen. Ein Vorhaben, das zum Durchbruch der Elektrofahrzeuge führen sollte.

Läuft die Entwicklung bei Wasserstoff ähnlich?

Die Wasserstofftechnologie ist schon seit Jahrzehnten vorhanden. Durchgesetzt hat sie sich jedoch nicht – bislang. Noch sind die Kosten für die Herstellung von „grünem“, also emissionsfreiem Wasserstoff hoch. Auch die Infrastruktur für die Speicherung und den Transport muss noch entwickelt werden. Doch nach vielen Fehlstarts sieht es so aus, als würde die Wasserstofftechnologie jetzt Fahrt aufnehmen.

Denn eine wachsende Zahl von Ländern strebt Netto-Null-Emissionen an. Dazu benötigen sie Wasserstoff: um Prozesse CO 2 -frei zu gestalten, bei denen dies mit der herkömmlichen Elektrifizierung nicht erreichbar ist. Lkw können davon profitieren, dass die Energiedichte von flüssigem Wasserstoff viel höher ist als bei Lithium-Ionen-Batterien. Letztere sind für Nutzfahrzeuge zu sperrig und zu schwer. Schifffahrt, Heizung, Stahl- und Zementherstellung: All diese Bereiche könnten auf Wasserstoff umsteigen.

Natürlich muss mit Elektrolyseuren hergestellter grüner Wasserstoff billiger werden. Doch wurden nicht auch Wind- und Solarenergie durch Subventionen und Steuererleichterungen unterstützt? Damit sie wirtschaftlich wettbewerbsfähig werden konnten? Grüner Wasserstoff könnte von einer ähnlichen Unterstützung profitieren. Weltweit sollen in den nächsten zehn Jahren rund 65 Milliarden US-Dollar in Wasserstoff fließen. 30 Milliarden US-Dollar davon sind staatliche Subventionen.

Dazu passt eine Prognose des Hydrogen Council. Dieser zufolge wird die Herstellung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff deutlich günstiger. In einer Vielzahl von Anwendungen sollten sich die Kosten bis 2030 halbieren. 22 der 35 untersuchten Anwendungen von Wasserstoff könnten dann gegenüber anderen kohlenstoffarmen Alternativen wettbewerbsfähig sein.

Und die Kapazität? Angesichts der geplanten Pipelineprojekte in mehr als 30 Ländern? Die IEA schätzt, dass die weltweite Elektrolyseurkapazität von 0,3 Gigawatt im Jahr 2020 auf fast 17 Gigawatt im Jahr 2026 steigt. Längerfristig summieren sich die bis Oktober 2021 angekündigten Elektrolyseur-Projekte auf über 260 Gigawatt.